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Дания передала Украине все свои гаубицы Caesar, - Минобороны

Фото: Дания передала Украине все свои САУ Caesar (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Дания передала украинским военным все самоходные артиллерийские установки Caesar, которые имела на вооружении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Twitter.

"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, знающий, что наша борьба - это борьба Европы", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе этого Дания заявила, что передаст Украине 19 установок Caesar.

Также позже Минобороны Дании заявило, что планирует приобрести израильские самоходные артиллерийские установки Atmos вместо гаубиц Caesar, переданных Украине.

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