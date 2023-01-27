Дания хочет приобрести САУ ATMOS в Израиле вместо CAESAR, которые были переданы Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Дании, которое приводит Bild.

"В настоящее время ведутся переговоры с производителем Elbit Systems о скорейших поставках артиллерийских орудий ATMOS и импульсных ракетных установок", - говорится в сообщении.

Издание Defence Brief сообщает, что в целом Дания планирует закупить 19 установок ATMOS. Они могут нести 36 155 мм снарядов и поражать цели на расстоянии до 40 км.

Также Дания намерена закупить 8 РСЗО PLUS, запускающих 122-мм и 160-мм реактивные снаряды с автоматической системой стрельбы. PULS может поражать цели на расстоянии до 300 км в зависимости от типа боеприпаса.

Отмечается, что комбинация ракетных установок PULS - это способ дополнить новые артиллерийские системы, поскольку поначалу невозможно достаточно быстро доставить артиллерию в достаточном количестве для удовлетворения оперативных потребностей.