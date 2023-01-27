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Дания хочет приобрести САУ ATMOS в Израиле вместо CAESAR, которые были переданы Украине

Новина українською →
Пятница 27 января 2023 16:10
Дания хочет приобрести САУ ATMOS в Израиле вместо CAESAR, которые были переданы Украине Фото: Дания хочет приобрести САУ ATMOS в Израиле (militaryleak com)
Автор: Дмитрий Браславский

Дания хочет заменить переданные САУ CAESAR израильскими самоходными артиллерийскими установками ATMOS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Дании, которое приводит Bild.

"В настоящее время ведутся переговоры с производителем Elbit Systems о скорейших поставках артиллерийских орудий ATMOS и импульсных ракетных установок", - говорится в сообщении.

Издание Defence Brief сообщает, что в целом Дания планирует закупить 19 установок ATMOS. Они могут нести 36 155 мм снарядов и поражать цели на расстоянии до 40 км.

Также Дания намерена закупить 8 РСЗО PLUS, запускающих 122-мм и 160-мм реактивные снаряды с автоматической системой стрельбы. PULS может поражать цели на расстоянии до 300 км в зависимости от типа боеприпаса.

Отмечается, что комбинация ракетных установок PULS - это способ дополнить новые артиллерийские системы, поскольку поначалу невозможно достаточно быстро доставить артиллерию в достаточном количестве для удовлетворения оперативных потребностей.

Дания заявила о готовности передать Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR. Планирует направить ВСУ 19 гаубиц.

Еще в октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах Парижа передать Украине дополнительные гаубицы CAESAR. Еще тогда с начала войны ВСУ было предоставлено 18 единиц самоходных гаубиц.

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