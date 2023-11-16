Дания передала Украине уникальные морские беспилотники SeaBat, - ВМС

Об этом заявил начальник гидрографической службы ВМС ВСУ Роман Гончаренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрміяInform .

По словам Гончаренко, главная задача многолучевого эхолота – собирать точные данные о морском дне и морской среде. После этого их можно обработать и использовать для создания и обновления морских карт и планшетов для поддержания безопасной навигации в районе.

"Полученная батиметрическая информация позволяет знать глубины дна с плотностью через каждый сантиметр. Соответственно мы можем знать имеющиеся подводные препятствия, выбрать правильные места стоянки наших плавсредств, варианты прохода, маршруты переходов судов", - пояснил он.

Атаки на российские корабли

Напомним, в августе этого года Министерство обороны РФ заявило о якобы атаке морских беспилотников на корабле Черноморского флота вечером четверга, 18 августа.

До этого, в ночь на 4 августа в районе порта Новороссийск в Краснодарском крае РФ раздались взрывы. Минобороны Россия заявила об атаке морских дронов и обвинила Украину.

Источники РБК-Украина подтвердили, что СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк". По имеющейся информации, россияне еще не скоро смогут починить корабль.

Уже на следующую ночь в районе Керченского пролива был атакован дронами крупный нефтяной танкер SIG, нагруженный топливом. Спецоперацию провели СБУ совместно с ВМС Украины.

Как сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, российский флот в Черном море пытается держаться у своих берегов после атак морских дронов и повреждения кораблей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.