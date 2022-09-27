Прорыв "Северного потока": появились фото и видео

Военные Дании опубликовали кадры с места утечки на "Северном потоке".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Вооруженных сил Дании.
По предварительной информации, ширина круга достигает нескольких сотен метров.
В ночь на 26 сентября оператор "Северного потока-2" сообщил, что давление в газопроводе упало со 105 баров до 7. Несмотря на то, что "Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию, его успели заполнить 300 млн кубометров. газа – за несколько дней до того, как Германия отменила запуск.
Утечка произошла за день до торжественного запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.
Напомним, что ранее власти Дании призвали суда держаться подальше от острова Борнхольм после того, как ночью в этом районе произошла утечка газа из российского газопровода "Северный поток-2".
Позже европейскиестраны начали расследовать непонятные истоки в двух российских газопроводах, проходящих по дну Балтийского моря вблизи Швеции и Дании. Эта инфраструктура является основой энергетического кризиса после вторжения России в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .