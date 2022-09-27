Прорыв "Северного потока": появились фото и видео

По предварительной информации, ширина круга достигает нескольких сотен метров.

В ночь на 26 сентября оператор "Северного потока-2" сообщил, что давление в газопроводе упало со 105 баров до 7. Несмотря на то, что "Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию, его успели заполнить 300 млн кубометров. газа – за несколько дней до того, как Германия отменила запуск.

Утечка произошла за день до торжественного запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.