Дания направит в Украину следователей для сбора данных о военных преступлениях РФ

Глава датского посольства отметил, что Международный уголовный суд в Гааге будет играть ключевую роль в процессе привлечения к ответственности всех виновных в преступлениях, совершенных в Украине.

"Дания готовится направить команду следователей в Украину, чтобы поддерживать текущее расследование военных преступлений (совершаемых российскими войсками в Украине). Это произойдет осенью", - отметил Миккельсен.

Посол добавил, что если не обеспечить справедливость и подотчетность, то победа Украины в войне против России как таковая будет неполной.

Помощь Украине от Дании

3 июля Дания объявила о пакете гражданской поддержки Украины в размере почти 100 млн долларов. Деньги пойдут на начало реконструкции школ, больниц и поликлиник, бомбоубежищ, водо-, тепло- и энергоснабжения, а также на поддержку населения, проживающего в районе боевых действий.

В тот же день стало известно, что Украина в ближайшие недели получит от Дании и Германии десятки боевых танков Leopard 1A5 в рамках военной помощи. Такие танки имеют 105-мм пушку и спаренный пулемет MG3 7,62 мм.

Танк Leopard 1A5 представляет собой последнюю серийную модель. Она оснащена компьютеризированной системой управления огнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 с тепловизором Carl Zeiss, созданной на основе системы современного Leopard 2.