RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дания направит более 14 млн долларов на закупку боеприпасов для Украины

Фото: Дания направит более 14 млн долларов на закупку боеприпасов для Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Дания пожертвует более 14 миллионов долларов на программу закупки боеприпасов для украинских военных от Европейского союза.

Об этом заявляет Министерство обороны Дании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"После отмены в прошлом году оборонного резервирования ЕС у Дании появилась возможность полноценно участвовать в европейском оборонном сотрудничестве, в том числе и в EDA (Европейское оборонное агентство - ред.)", - заявил чиновник.

При этом в Минобороны Дании уточнили, что боеприпасы будут доставлены в Украину в течение 2024 года. 

Закупки боеприпасов для Украины

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что семь стран-членов Евросоюза заказали боеприпасы, чтобы доставить срочно необходимые артиллерийские снаряды в Украину и пополнить истощенные западные запасы.

Об этом сообщило EDA. При этом, какие именно страны заказывали боеприпасы - неизвестно. На данный момент о своем участии в закупках объявила только Литва. 

Планируется, что боеприпасы закупят для САУ CAESAR, Krab, PzH2000 и Zuzana C/2000, которые уже использует Украина. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзПомощь УкраинеДанияВоенная помощьВойна России против Украины