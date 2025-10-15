Дания предоставит Украине миллиард крон на обучение военных и ремонт танков

Датское министерство заявило, что 400 миллионов крон будет потрачено на учебное оборудование для Сил обороны Украины. Также крупные суммы будут выделены на военно-морскую сферу и ремонт танков.

"Таким образом, в рамках пакета Дания выделяет 1,1 миллиарда крон на инициативы, поддерживающие оборону Украины, начиная от морского оборудования и заканчивая образовательными и учебными мероприятиями для украинских солдат", - сообщил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

В министерстве напомнили, что всего в 2025 году предоставят Украине помощи на 2,7 миллиарда крон. Кроме уже объявленного пакета, финансирование в размере 1,6 миллиарда крон будет направлено через фонд для Украины на беспилотники, боеприпасы и технику, которые закажут у украинской оборонной промышленности.

Всего с 2022 по 2028 годы уже предоставлено и планируется предоставить военной помощи на общую сумму в 70,3 миллиарда крон.