Дания может заблокировать проход российских нефтяных танкеров на рынки, - FT

Запад изучает новые способы введения ценового ограничения на российскую нефть. Согласно новы планам Европейского Союза, Дании поручат проверять и потенциально блокировать российские нефтяные танкеры, проходящие через ее воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Страны "Большой семерки", Европейский Союз и Австралия в декабре прошлого года ввели ограничение в 60 долларов за баррель на экспорт российской нефти морским транспортом из-за вторжения в Украину, но рост мировых цен на нефть в этом году привел к тому, что большая часть российской нефти продается выше потолка.

Согласно плану, Дания будет контролировать танкеры, проходящие транзитом через датские проливы без западной страховки.

По данным FT, вся российская нефть, транспортируемая через Балтийское море, или примерно 60% ее общего морского экспорта, пересекает датские проливы на пути к международным рынкам.

Ценовой потолок

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон готовятся принять жесткие меры за нарушение установленного ценового потолка на российскую нефть.

По информации Reuters, Министерство финансов США запросило у судоходных компаний из 30 стран информацию примерно о сотне судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти с превышением ценового потолка.

По данным МЭА, из-за общего снижения мировых цен на нефть средневзвешенная цена на российскую нефть в октябре упала до 80,66 долларов за баррель. Тем не менее, она по-прежнему значительно превышает лимит в 60 долларов, установленный "Большой семеркой".

В октябре Москва получила 18,34 млрд долларов от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов. Месячные доходы России от продажи нефти за границу остаются вблизи самого высокого уровня с октября 2022 года.