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Дания хочет добиться от Китая более жесткой позиции по войне России против Украины

Фото: Ларс Расмуссен, глава МИД Дании (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Дания хочет призвать Китай занять более жесткую позицию в вопросе войны России против Украины. Она рассчитывает, что Москва прислушается к Пекину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.

"Нам нужно, чтобы Китай занял более жесткую позицию… Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) не прислушивается к европейским лидерам, но явно прислушивается к Китаю. Поэтому я хочу доказать, что Китай должен высказаться", отметил глава МИД в начале своего трехдневного визита в Китай. 

По словам Расмуссена, во время встречи в пятницу в Пекине он обсудит со своим китайским коллегой Ван И вопросы Украины и двустороннего сотрудничества в области "зеленой" энергетики. В четверг он также встретится с министром коммерции Китая Ван Вэньтао.

Позиция Китая

Напомним, Китай придерживается нейтралитета в вопросе войны России против Украины. Пекин продолжает вести торговлю и сотрудничество как с Киевом, так и с Москвой. 

При этом власти КНР отказываются осуждать войну. Посол Китая в Европейском союзе Фу Цун оправдал это тем, что его страна якобы поняла заявления РФ об "оборонной войне" и "угрозе НАТО"

 

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