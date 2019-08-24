Данія і Гренландія посилюють обороноздатність на тлі намірів Трампа

Данія і Гренландія домовилися про зміцнення співпраці у сфері безпеки та оборони у зв'язку зі зростанням стратегічної ролі Арктичного регіону і наміром президента США Дональда Трампа купити Гренландію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Присутність Командування оборони Данії в Арктиці та Північній Атлантиці буде ще важливішим у найближчі роки, оскільки геополітичне значення Арктики зросте", - заявили в Міноборони Данії.

Заява з’явилася після візиту до Гренландії прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен і, як зазначає видання, стала результатом дипломатичної бійки між США і Данією з приводу невдалої спроби Трампа придбати найбільший острів у світі.

Під час візиту на острів Фредеріксен, було ухвалене рішення про спільні військові навчання та тренування для аварійних служб.

Також розглядається можливість відправки нових військових кораблів на острів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сенатор США від Арканзасу Том Коттон пропонував послові Данії продати Гренландію Америці ще в 2018 році. На думку Коттона, купівля Гренландії, є запобіжним заходом для США щодо Китаю та Російської Федерації.