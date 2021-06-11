Данія готова поставити Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу, - ОП

"Данія готова поставити в Україну 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19", - наголошується в повідомленні.

Назва препарату або компанія-виробник в прес-релізі не згадуються.

Відзначається, що в ході бесіди Зеленський розповів прем'єр-міністру Данії про ситуацію на Донбасі і біля українських кордонів. "Зберігається високий рівень загрози, оскільки від українських кордонів відведена тільки частина російських військ і важкого озброєння", - зазначив глава держави.

Зеленський подякував Данію за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Президент звернув увагу на важливість збереження тиску на Росію для досягнення прогресу в мирному врегулюванні ситуації на Донбасі.

Сторони також обговорили практичну взаємодію з підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО і європейської інтеграції.

В кінці бесіди Зеленський підтвердив запрошення Фредеріксеной відвідати Україну для участі в саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.