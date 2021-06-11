Данія готова поставити Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу, - ОП

Уряд Данії готово поставити Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Про це в ході телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським заявив данський прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.
Про це повідомив Офіс президента України.
"Данія готова поставити в Україну 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19", - наголошується в повідомленні.
Назва препарату або компанія-виробник в прес-релізі не згадуються.
Відзначається, що в ході бесіди Зеленський розповів прем'єр-міністру Данії про ситуацію на Донбасі і біля українських кордонів. "Зберігається високий рівень загрози, оскільки від українських кордонів відведена тільки частина російських військ і важкого озброєння", - зазначив глава держави.
Зеленський подякував Данію за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Президент звернув увагу на важливість збереження тиску на Росію для досягнення прогресу в мирному врегулюванні ситуації на Донбасі.
Сторони також обговорили практичну взаємодію з підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО і європейської інтеграції.
В кінці бесіди Зеленський підтвердив запрошення Фредеріксеной відвідати Україну для участі в саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.
Нагадаємо, раніше Великобританія заявила про готовність пожертвувати близько 100 млн доз вакцин від коронавірусу країнам, які їх потребують.
Відзначимо, напередодні президент США Джо Байден оголосив про план допомоги нужденним країнам в боротьбі з пандемією коронавірусу. За його словами, Сполучені Штати придбають своїм коштом 500 млн доз вакцини Pfizer і поділяться ними майже з сотнею країн світу.