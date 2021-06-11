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Дания готова поставить Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, - ОП

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Дании готово поставить Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил датский премьер-министр Метте Фредериксен.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

"Дания готова поставить в Украину 500 тысяч доз вакцины против COVID-19", - отмечается в сообщении.

Название препарата или компания-производитель в пресс-релизе не упоминаются.

Отмечается, что в ходе беседы Зеленский рассказал премьер-министру Дании о ситуации на Донбассе и возле украинских границ. "Сохраняется высокий уровень угрозы, поскольку от украинских границ отведена только часть российских войск и тяжелого вооружения", - отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил Данию за поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины. Президент обратил внимание на важность сохранения давления на Россию для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе.

Стороны также обсудили практическое взаимодействие по поддержке усилий Украины на пути к членству в НАТО и европейской интеграции.

В конце беседы Зеленский подтвердил приглашение Фредериксеной посетить Украину для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Напомним, ранее Великобритания заявила о готовности пожертвовать около 100 млн доз вакцин от коронавируса странам, которые в них нуждаются.

Отметим, накануне президент США Джо Байден объявил о плане помощи нуждающимся странам в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, Соединенные Штаты приобретут за свой счет 500 млн доз вакцины Pfizer и поделятся ими почти с сотней стран мира.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВакцинаДанияКоронавирус