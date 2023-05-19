Дания готова помочь с обучением украинских пилотов на F-16, - Минобороны
Дания готова оказать помощь Украине в вопросе подготовки пилотов на западных истребителях F-16.
Об этом заявил и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает РБК-Украина.
"Позитивно, что есть поддержка в подготовке украинских пилотов F-16. Дания вместе с близкими союзниками работала над этим. С датской стороны мы готовы оказать поддержку. Сейчас мы согласуем детали вместе с близкими союзниками", - заявил глава Минобороны Дании.
Обучение украинских пилотов на западных истребителях
Стоит заметить, что первой обучать пилотов Украины на современных истребителях согласилась Британия. Она планировала начать тренировки уже летом.
После того, как Британия выступила с такой инициативой, ее поддержала Франция. Президент Эммануэль Макрон на этой неделе заявлял, что тренировки пилотов могут начаться "уже сейчас".
При этом сегодня, 19 мая, президент США Джо Байден заявил, что его страна поддерживает обучение пилотов Украины на F-16. Это событие ознаменовало начало коалиции истребителей для Украины, отреагировал позже руководитель ОП Андрей Ермак.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что США и союзники планируют предоставить Украине истребители F-16. При этом сроки поставок пока остаются неизвестными. Самолеты не будут участвовать в возможном контрнаступлении ВСУ.
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