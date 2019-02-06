Данія може дати дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" в середині 2019 року

Компанія Nord Stream 2 побудувала близько 600 км газопроводу

Компания Nord Stream 2 построила около 600 км "Северного потока-2". Об этом сообщил председатель правления австрийской компании OMV Райнер Зеле, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, OMV направила 600 млн евро на финансирование строительства газопровода с начала реализации проекта.

"Общая стоимость проекта 9,5 млрд евро. Наша доля составляет 10%, в этом объеме мы и профинансируем ее. К концу 2018 года мы выделили 600 млн евро, так что мы близки к цели. Таким образом, мы думаем, что в 2019 году будет профинансирован остаток всей суммы", - сказал он.

Кроме того, он заявил, что разрешение от Дании на прокладку "Северного потока-2" может быть получено к середине 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что российский газовый монополист "Газпром" планирует в 2019 году потратить на строительство газопровода "Северный поток - 2" около 806 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Конгресс США весной 2019 года рассмотрит новый закон о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2". Закон позволит Вашингтону налагать финансовые санкции на лиц, которые инвестируют средства в строительство российских экспортных трубопроводов.

Ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл отправил письмо немецким компаниям, которые участвуют в проекте газопровода "Северный поток-2".