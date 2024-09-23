Дань традиции: почему выборы в США всегда проходят во вторник

Выборы в США всегда проходят во вторник после первого понедельника ноября. В этом году дата голосования пришлась на 5 ноября. И это дань традиции.

Когда в конце XVIII века США стали независимым государством, единого дня голосования не было. Каждый штат определял его самостоятельно – в течение 34 дней до первой среды декабря, когда раньше собиралась Коллегия выборщиков.

Однако в этой системе были недостатки. Штаты, проведшие ранее выборы, публиковали свои результаты голосования, и таким образом влияли на результаты выборов в штатах, которые провели свои выборы позже. Определение единого дня выборов помогло устранить чрезмерное влияние "поздних" штатов.

Соответствующий закон был принят только в 1845 году. Однако встал вопрос: какой день недели выбрать для выборов.

В то время США все еще являлись преимущественно аграрным обществом. Фермеры, составлявшие большинство населения, большую часть года были заняты работами в поле: посадкой, уходом и уборкой урожая. Начало ноября было удачным временем для голосования, поскольку жатва закончилась, но погода все еще была относительно теплой.

Но даже в это время года не все дни подходили для голосования. Большинство американцев были благочестивыми христианами, поэтому выделяли воскресенье для посещения церкви. Во многих районах среда была базарным днем, когда фермеры продавали свой урожай в городах. Кроме того, иногда чтобы добраться до города, фермерам потребовался день на дорогу. В сельской местности ближайшее место для голосования могло быть расположено в нескольких милях, и в эпоху без автомобилей путь туда мог занять некоторое время.

С учетом этих ограничений и логистических трудностей, вторник был выбран как оптимальный вариант для дня голосования.

Сложную формулировку "вторник после первого понедельника" выбрали, чтобы предотвратить попадание дня выборов на 1 ноября. Этот день считался неблагоприятным, потому что некоторые христиане отмечают его как День всех святых. В современных США в ночь на 1 ноября отмечают Хэллоуин. Кроме того, торговцы обычно принимали первый день месяца для расчетов за предыдущий месяц.

Хотя вторник был выбран для удобства, голосование в этот день теперь чаще воспринимается как препятствие. Абсолютное меньшинство американцев в 2024 году занято в сельском хозяйстве, большинство людей работают по вторникам. Так что в США все больше призывов перенести выборы на выходные. Другой вариант – оставить день выборов во вторник, но сделать его федеральным праздником. Однако для изменений требуется голосование в Конгрессе.