ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Данилюк закликав у першому турі вибирати між Порошенком і Тимошенко

Новини » Вибори 2019    26.03.2019 - 19:23
Данилюк закликав у першому турі вибирати між Порошенком і Тимошенко
Фото: Олександр Данилюк (з відкритих джерел)

На думку Данилюка, перемога Зеленського несе загрози для цілісності держави

Кандидат у президенти України Олександр Данилюк закликав виборців не голосувати за інших кандидатів, а обирати в першому турі виборів президента України виключно між Петром Порошенком і Юлією Тимошенко. Про це Данилюк написав на своєму Facebook.

На думку лідера громадянського руху "Спільна справа", тільки таким чином можна перешкодити виходу коміка Володимира Зеленського у другий тур. Перемога Зеленського приховує в собі фатальні загрози для цілісності держави, вважає кандидат.

Сам Данилюк зізнавався, що не розраховує виграти президентську гонку, а використовує кандидатські можливості, щоб протистояти спробам російського реваншу. На його переконання, Росія планує використовувати вибори в Україні, щоб привести до влади проросійські сили.

"Лідери визначені та їх імена відомі. Загроза того, що у другий тур вийде кандидат олігархічного компромісу з РФ Володимир Зеленський є надзвичайно високою. Зеленський з високою ймовірністю перемагає у другому турі і у Тимошенко, і у Порошенка. Єдиний спосіб унеможливити його перемогу - це не голосувати за інших кандидатів у президенти і вже в першому турі віддати свої голоси або Порошенка, або Тимошенко. Порошенко і Тимошенко в такому разі мають приблизно рівні шанси на перемогу у другому турі ... Я усвідомлюю наскільки всім нам набридли старі політики, але це не привід робити колективний суїцид. Запит на альтернативу у суспільстві колосальний, але олігархічна маріонетка, яка має намір повернути нас в орбіту Росії, не є цією альтернативою", - написав Данилюк.

Він також закликав інших кандидатів у президенти, які не є технічними кандидатами Володимира Зеленського, звернутися до своїх виборців з проханням вже в першому турі вибирати між Порошенком і Тимошенко.

"До парламентських виборів ще є час об'єднати справжніх, а не телевізійних патріотів і професіоналів, і "Спільна справа" неодмінно візьме найактивнішу участь у цьому об'єднанні", - заявив Данилюк.

Раніше Данилюк, який спеціалізується на національній безпеці та протидії російській гібридній агресії, назвав Володимира Зеленського кандидатом компромісу олігархів з Російською Федерацією. У свій час Данилюк читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді. Один з лідерів Революції гідності, колишній радник міністра оборони, сьогодні очолює Центр оборонних реформ.

Вибори в Україні: головні новини дня HRW назвала виклики для переможця виборів в Україні
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыТимошенкоПорошенко ПетроОлександр Данілюк
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся