Секретар РНБО Олександр Данилюк назвав умови для реструктуризації шахт після засідання Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Данилюк зазначив, що реструктуризація шахт це системне рішення через збитковість шахт. За його словами, "реструктуризація має починатися з розуміння того, що робити з людьми, які працюють на шахті".

"РНБО президент Зеленський скликав після відвідування Львівської області. Там є проблеми: заборгованість по зарплаті, те, що до неї призводить. На багато з цих проблем рішення давно є, але воно не запроваджується. Зрозуміло, що найближчим часом треба розв'язувати ці питання. Ми почули позицію Мінфіну й уряду: вони бачать як розподілити кошти, аби власне перекрити нестачу коштів. Ми взяли це до уваги", - розповів Данилюк.

Нагадаємо, сьогодні відбулось засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський у зв'язку з ситуацією на шахті у Львівській області. Після засідання Данилюк зазначив, що РНБО вирішила дати два тижні уряду для підготовки пропозицій щодо вирішення проблем в енергетиці.

Зокрема, він додав, що найближчим часом відбудеться повноцінне РНБО щодо ситуації на Донбасі.