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Данилов о сбитии беспилотника США россиянами: сигнал Путина о повышении ставок

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Инцидент со сбитием американского беспилотника в Черном море, является сигналом российского президента Владимира Путина Западу. Диктатор готов повышать ставки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный Россией в Черном море, - это сигнал Путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон. Тактика ва-банк - постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств", - пишет секретарь СНБО.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 14 марта над Черным морем российский истребитель врезался в американский БПЛА MQ-9 Reaper. В результате этого дрон США был сбит. В Штатах сразу отреагировали и заявили о намерении вызвать российского посла для того, чтобы выразить ему "решительные возражения".

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