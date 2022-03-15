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Данілов: заява Лукашенка про нібито обстріл Білорусі - нісенітниця, ми не вбиваємо дітей

Автор: Наталія Юрченко

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Україна не випускала в сторону Білорусі ракету. Він спростував заяву Олександра Лукашенка і назвав його слова нісенітницею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова радіо НВ.

"Те що, він (Лукашенко, - ред.) зараз розповідає, що нібито ми відправляємо "Точку-У" до Білорусі - це повна нісенітниця. Ми не вбиваємо дітей та жінок, ми мирна нація. Ми цивілізована нація і виборюємо свою свободу, виборюємо на своїй території. Зазіхати на інші території у нас немає ніякого бажання", - заявив він.

Також Данілов додав, що, за даними розвідки, Білорусь та особисто Лукашенко не мають бажання воювати проти України. Проте Росія має намір залучити білоруських військових, переодягаючи їх у російську форму.

Нагадаємо, сьогодні Олександр Лукашенко заявив, що з території України нібито була запущена ракета "Точка-У" в сторону Білорусі, проте військові встигли її знешкодити.

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