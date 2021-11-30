RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Данілов заявив про необхідність проведення інвентаризації українських лісів

Автор: Анастасія Рокитна

Відбулося чергове засідання міжвідомчої робочої групи з питань збереження та відтворення лісів. Воно відбулось під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу РНБО.

Під час засідання Данілов наголосив на необхідності впровадження дієвих практичних рішень для успішної реалізації ініціативи президента "Зелена країна".

Зокрема він підкреслив важливість проведення інвентаризації лісів України. За його словами, у розпорядженні державної служби статистики мають бути актуальні дані щодо кількості дерев на території країни.

Нагадаємо, в Україні почався аудит надр за рішенням РНБО. Шукають "сплячі" ліцензії.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО