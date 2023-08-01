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Данилов считает, что в России может произойти еще один мятеж с "походом на Москву"

Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Несмотря на желание захватить Киев, российские власти в Кремле теперь должны готовиться защищать Москву от еще одного наступления, которое становится все более вероятным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

"Текущая ситуация для Кремля складывается таким образом, что нереализованное желание второго наступления на Киев будет омрачено острой необходимостью готовиться встречать второй поход на Москву", - написал Данилов.

По его словам, это событие не слишком отсрочено во времени.

"Выдавленную из тюбика пасту - рост протеста разного цвета недовольных на России - назад не запихнуть", - отметил секретарь СНБО.

Бунт Пригожина

24 июня лидер ЧВК "Вагнера" обвинил российские войска в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников. Тогда он со своими наемниками отправился штурмовать Москву. За день они взяли под контроль "Ростов", а до Москвы не дошли 200 км.

Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого было решено отправить Пригожина и часть его воинов в Беларусь.

Сейчас в Беларусь прибыло более 3,5 тысячи "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

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