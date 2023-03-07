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Данилов о бегстве артистов за границу: будет обсуждаться на Ставке

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вопрос предоставления разрешения для выезда за границу мужчинам-артистам будет обсужден во время ближайшей Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире национального телемарафона.

По его словам, большинство не понимает, что, имея разрешение на выезд из Украины во время военного положения, необходимо возвращаться. Он рассказал, что в декабре 2022 года Министерством культуры было выдано разрешение на выезд шести людям.

Артисты представляли Украину, однако когда пришло время – не вернулись.

"Они вызывающе начинают комментировать и выкладывать в паблики, что они так умны, а другие должны воевать... Я четко понимаю, что такие "артисты" будут в другом месте "выступать", когда вернутся... На заседании Ставки, которая будет в ближайшее время, вопрос, кто, сколько, какое ведомство давало разрешение, будет в повестке дня и министр напрямую будет отчитываться на заседании ставки", - сказал Данилов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине может быть усилена ответственность за нарушение правил выезда и возвращение в Украину мужчин призывного возраста.

Напомним, известный украинский комик сбежал в Турцию и ошеломил позицию по поводу войны.

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СНБОМинистерство культурыАлексей Данилов