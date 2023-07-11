Данилов о вступлении в НАТО: Украине сейчас нужно сделать большую домашнюю работу

Украине необходимо выполнить большую домашнюю работу для того, чтобы соответствовать требованиям для членства в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире " Радио Свобода ".

"Нам сейчас нужно проделать большую домашнюю работу по полному переходу на стандарты Альянса", - отметил Данилов.

По его словам, НАТО - не только военный Альянс, важными там являются права человека, демократия и свобода слова. В этой сфере "нужно будет сделать очень много".

"Наше войско отвечает уже стандартам НАТО. И действия нашей армии соответствуют стандартам, здесь вопросов ни у кого не возникает", - добавил секретарь СНБО.

При этом, по его словам, переход на техническое вооружение стран НАТО уже происходит. Количество западного оружия в Украине увеличивается.

"То, что мы сегодня услышали и услышим завтра - это будут выдающиеся дни для нашей истории. Конечно, хотелось бы с первого раза и сразу. Но имеем в виду, что в Альянс входит 31 страна и каждая страна должна дать согласие. Это сложный процесс. Но я уверен, что мы пройдем этот путь", - добавил он.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, на бухарестском саммите НАТО в 2008 году союзники пообещали, что Украина станет частью Альянса.

Сегодня же во время саммита в Вильнюсе Украине разрешили вступить в НАТО без выполнения плана действий по членству, что значительно ускорить весь процесс.

Также страны Альянса пообещали пригласить нашу страну в НАТО, если она выполнит ряд условий.