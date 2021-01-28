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Данілов зустрівся з повіреною у справах США в України: що обговорили

Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов сьогодні, 28 січня, зустрівся з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Говорили про стан двостороннього співробітництва між Києвом та Вашингтоном.

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Про це повідомила прес-служба РНБО.

Данілов проінформував Квін про те, що в Україні зараз розробляють та готують до затвердження 14 секторальних стратегій щодо національної безпеки. Також сторони розглянули питання санкційної політики та активізації співпраці між США та Україною у військово-технічній сфері.

Водночас секретар РНБО наголосив на важливості координації та спільних дій зі стратегічними партнерами для протидії гібридним загрозам та інформаційному тероризму.

Крім того, Квін запевнила Данілова у незмінності підтримки України Вашингтоном. Також вона висловила готовність США до подальшого розширення двосторонньої співпраці.

Нагадаємо, нещодавно Квін зустрічалася із фракцією "Слуга народу" через ситуацію з санкціями проти народного депутата Олександра Дубінського. У США вважають, що нардеп втручався у президентські вибори.

Додамо, в американському посольстві запевняли, що США залишаться непохитними у підтримці України під час правління адміністрації президента Байдена.

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