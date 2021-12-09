RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Данілов про можливий тиск США на Україну: нас неможливо примусити

Автор: Сергій Пишкін

Секретар РНБО Олексій Данілов висловився щодо того, що США, нібито, можуть тиснути на України, аби вона пішла на поступки щодо автономії Донбасу. За його словами, країну неможливо примусити до невигідних для неї рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в ефірі "Право на владу".

За словами Данілова, сьогодні лунає багато чуток про те, що можливо відбуватиметься з Україною в майбутньому, втім, як відзначив секретар РНБО, це не має значення, оскільки країну неможливо примусити до чогось.

"Сьогодні дуже багато інтерпретацій, як відбувається, що відбувається, до чого нас будуть примушувати. Я хочу сказати, нас дуже складно примусити. Якщо навіть РФ за 8 років не змогла нас до чогось примусити, то як хтось може вважати, що нас можна до чого примусити - неможливо. З нами треба розмовляти як з рівними”, - відзначив Данілов.

Водночас секретар РНБО зауважив, що країна приймає виключно ті рішення, які будуть корисними для неї.

"З нами треба розмовляти як з рівними. Якщо це буде на користь нашої країни - ми такі вимоги можемо приймати", - додав Данілов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними Associated Press, США можуть чинити тиск на Україну, щоб вона офіційно поступилася частиною автономії Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОСполучені Штати АмерикиУкраїнаОлексій Данілов