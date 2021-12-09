Данілов про можливий тиск США на Україну: нас неможливо примусити

За словами Данілова, сьогодні лунає багато чуток про те, що можливо відбуватиметься з Україною в майбутньому, втім, як відзначив секретар РНБО, це не має значення, оскільки країну неможливо примусити до чогось.

"Сьогодні дуже багато інтерпретацій, як відбувається, що відбувається, до чого нас будуть примушувати. Я хочу сказати, нас дуже складно примусити. Якщо навіть РФ за 8 років не змогла нас до чогось примусити, то як хтось може вважати, що нас можна до чого примусити - неможливо. З нами треба розмовляти як з рівними”, - відзначив Данілов.

Водночас секретар РНБО зауважив, що країна приймає виключно ті рішення, які будуть корисними для неї.

"З нами треба розмовляти як з рівними. Якщо це буде на користь нашої країни - ми такі вимоги можемо приймати", - додав Данілов.