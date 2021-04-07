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Данілов про війська РФ біля кордонів України: росіяни ніколи їх звідти не прибирали

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 12:23
Данілов про війська РФ біля кордонів України: росіяни ніколи їх звідти не прибирали Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Російська Федерація ніколи не прибирала свої війська від кордонів України. При цьому зараз дійсно процес стягування військ активізувався.

Про це Данілов заявив в інтерв'ю LB.ua.

"Давайте скажемо про те, що росіяни ніколи військ своїх звідти не прибирали. Як почали військові дії, так постійно їх там і тримають у великій кількості. Але сьогодні, так, є певна активізація всіх процесів", - заявив Данілов.

Він зазначив, що не можна сказати, з чим саме пов'язана активізація цього процесу, але зараз Україна більш підготовлена до агресії РФ.

"Ми не можемо залізти в голову Володимиру Путіну, але можу сказати наступне: у нас вже не та армія, яка була в 2014 році. Ви знаєте, в якому стані росіяни залишили нашу армію. А кількість російської агентури в Службі безпеки, Міністерстві оборони була просто шаленою", - додав Данілов.

Раніше віце-прем'єр Олексій Рєзніков заявив, що військова активізація Росії поблизу українського кордону пов'язана з бажанням "звернути на себе увагу".

Зазначимо, інформація про стягування Росією військових до української кордоні з'явилася минулого тижня. Вчора міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в Росії почалася контрольна перевірка бойової готовності армії.

Як повідомляло РБК-Україна, США закликали Росію пояснити свої наміри через стягування війська до кордону з Україною.

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