Данилов о производстве морских дронов в Украине: можно только гордиться

Украина имеет отдельную программу по производству дронов, в которой активно участвуют частные компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

По его словам, украинские производители имеют значительные успехи в производстве дронов и отметил, что "мы очень гордимся дронами (украинского производства - ред.), которые передвигаются по воде и наносят огромные потери" стране-террористу России.

"Когда мы с вами узнаем, когда придет время, что это за люди, вы будете приятно удивлены. Эти люди до начала войны не имели никакого отношения к оборонно-промышленному комплексу. Они делают такие изобретения и сразу их применяют – можно только гордиться нашими гражданами ", – рассказал Данилов.

Что предшествовало

Напомним, российские пропагандисты начали распространять видео, на котором заметны повреждения у десантного корабля "Оленегорский горняк". Они обвиняли в атаке Украину.

Позже источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины подтвердили операцию, в ходе которой корабль оккупантов в Черном море атаковали надводные дроны.

Более подробно об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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