Данилов не исключил, что Лукашенко может быть причастен к мятежу в РФ

К действиям основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина во время попытки переворота в России может быть причастен самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Такое мнение озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Єдині новини".

Так он прокомментировал ситуацию в РФ, где вожак "вагнеровцев" устроил поход со своими наемниками на Москву, попутно взяв под контроль Ростов и Воронеж, но впоследствии отказался от дальнейшего продвижения после разговора с Лукашенко.

Данилов назвал беларусского диктатора "человеком очень хитрым и беспринципным".

Также секретарь СНБО добавил, что неизвестно, как Лукашенко будет себя вести в дальнейшем.

"Я не исключаю, что он может этот же мятеж и возглавить, и помогать "вагнеровцам"... Не все так просто в Беларуси", - сказал Данилов.

Добавим также, перед этим секретарь СНБО отметил, что у Пригожина обязательно есть сообщники в Кремле, и вожак "вагнеровцев" не самостоятельно принимает решение о перевороте в РФ.

"Переворот" Пригожина и поход на Москву

Основатель российской ЧВК "Вагнера" Пригожин 23 июня обвинил военных РФ в нанесении удара по тыловым позициям его наемников, из-за чего погибло большое количество боевиков.

Вскоре после этого олигарх и вожак "вагнеровцев" объявил, что со своей армией отправляется в Ростов-на-Дону с целью, в частности, наказать главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова.

Уже в субботу, 24 июня, "вагнеровцы" заняли Ростов и получили контроль над Воронежем, после чего Пригожин объявил поход своих сил на Москву. При этом в некоторых населенных пунктах и трассах российские войска пытались помешать "вагнеровцам", были боестолкновения.

Впрочем, позже Пригожин решил прекратить свой бунт и остановил движение колонн своих наемников на столицу РФ. Как заявили у Лукашенко, именно он уговорил вожака "вагнеровцев" начать деэскалацию и прекратить поход на Москву.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Песков заявил, что возбужденные уголовные дела в отношении Пригожина из-за попытки переворота они закрывают. Добавим также, что вожак "вагнеровцев", как сообщают росСМИ, уже выехал из Ростова. В Кремле заявили, что Пригожин отправляется в Беларусь.

Подробнее о бунте Пригожина в РФ - читайте в материале РБК-Украина.