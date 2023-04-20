Данилов об отношениях с партнерами: следующий этап - переход к превосходству над врагом

Следующий этап отношений Украины с союзниками - переход к превосходству над врагом на поле боя. Процесс труден, однако мы двигаемся в нужном направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Следующий необходимый этап в наших отношениях с союзниками и партнерами - переход от стадии обеспечения военного баланса на поле боя к уровню достижения военного превосходства Украины над оккупационной армией московии. Процесс тяжелый, но мы уверенно двигаемся в нужном направлении", - пишет Данилов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Алексея Данилова, наши воины начнут контрнаступление только тогда, когда будут полностью готовы к этому.

Как утверждает член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, контрнаступление украинских сил будет "сюрпризом, который меньше всего ожидают" в России.

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