Данилов о взрывах в России: это не наша территория, мы не видим, кто там безобразничает

Украина не знает, что является причиной взрывов в ряде регионов России, ведь это ее территория.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Послушайте, идет война, откуда мы знаем, кто откуда летает? Это не наша территория, мы же не видим, кто у них там безобразничает. Я могу сказать единственное: если они считают, что будут находиться в каком-то покое, а нас будут держать в напряжении, то они глубоко ошибаются. Поверьте, и Москва, и Санкт-Петербург, они ведь не зря на крыши поставили все эти железки (системы ПВО - ред.). Это им точно не поможет", - сказал Данилов.

Напомним, 28 февраля в РФ сообщили о серии инцидентов, якобы связанных с "атаками украинских беспилотников". На этот раз особенно примечательна география событий - от Санкт-Петербурга до южной части Краснодарского края.

Однако советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории России. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

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