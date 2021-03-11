Данілов: на наступному засіданні РНБО продовжать розглядати санкції

Зокрема, його попросили прокоментувати можливе введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, оскільки в недавньому інтерв'ю прес-секретар президента Юлія Мендель на подібне питання відповіла "подивимося".

За словами Данілова, Мендель не працює в Апараті РНБО і він не може коментувати, що саме вона мала на увазі.

"Що стосується ситуації, пов'язаної з введенням санкцій проти тих чи інших фізичних чи юридичних осіб, на наступному засіданні обов'язково буде продовжена ця ситуація. Ми сьогодні на засіданні розглядали це питання, дано доручення відповідним органам", - зазначив Данілов.

Він також підкреслив, що санкції ініціюють Служба безпеки України, Кабмін, Верховна рада, Нацбанк і президент.

"На наступному засіданні обов'язково буде розглядатися санкційне питання. Кого це стосуватиметься, ви дізнаєтеся тільки після засідання РНБО", - додав Данілов.