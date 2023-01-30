Данилов рассказал, использует ли Россия северокорейские ракеты против Украины

Самостоятельно производить высокоточные ракеты на территории РФ россияне не могут, однако пока в войне против Украины, они используют только российские ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона.

"Те ракеты, которые мы наблюдаем на нашей территории… Пока вопрос, что это корейские ракеты, нам ответа не дают, это сугубо российские ракеты, которые у них были с давних времен, которые они производили, условно говоря, в прошлом году", – объяснил Данилов.

По его словам, обращение России за помощью к Ирану и КНДР говорит о том, что возможности самостоятельно изготавливать высокоточные ракеты на территории РФ у них нет.

"Будет ли такая помощь или нет, пока мы сказать не можем. По крайней мере, мы еще не видели иранских ракет, хотя 3-4 месяца об этом уже разговоры идут", - добавил секретарь СНБО.