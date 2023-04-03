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Данилов о распаде России: произойдет в течение трех-семи лет

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Запад должен готовиться к распаду и развалу России, поскольку Советский Союз ранее уже потерпел поражение.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью The Times.

По его словам, саммит российского диктатора Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином в марте подтвердил то, во что Украина давно верила: Россия слаба и рискует развалиться на части.

"Запад не знает Россию, и Запад боится раздробленности России. Но этот процесс уже идет", - заявил Данилов.

Он подчеркнул, что распад России будет "впечатляющим" и произойдет в течение трех, пяти или семи лет.

"Это исторический процесс, а историю не остановишь", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщал, что экономика России начинает разваливаться.

Кроме того, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс призывал демократический мир не опасаться развала РФ, а быть готовым к любому сценарию этих событий.

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