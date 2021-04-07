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Данілов про російське громадянство дружини Баканова: це може бути загрозою

Автор: РБК-Україна

Російське громадянство дружини голови Служби безпеки України Івана Баканова може бути загрозою. При цьому секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов не знає, чи дійсно у неї є російський паспорт.

Про це він заявив в інтерв'ю lb.ua.

Зокрема, на його думку, російське громадянство у членів сім'ї державного службовця може бути загрозою для національної безпеки України.

"Ви мене запитали, чи вважаю я це загрозою. Я вважаю, що це може бути загрозою, якщо це дійсно так", - відповів Данілов на питання, як бути з російським громадянством дружини Баканова.

Відзначимо, в червні 2019 року тоді ще на посаді в. о. голови СБУ він розповідав, що його дружина під час розпаду СРСР вчилася на території Росії і отримала російський паспорт. При цьому з 1998 року вона проживає в Україні з посвідкою на постійне проживання. Він також говорив, що вона знаходиться в процесі оформлення українського громадянства.

При цьому в деклараціях за останні два роки Баканов вказує свою дружину Оксану Лазаренко як громадянку України.

Нагадаємо, раніше Баканов відмовлявся прояснити журналістам ситуацію з отриманням його дружиною українського громадянства.

У березні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо подвійного громадянства в українців. Тепер Кабінет міністрів має підготувати закони, щоб люди з подвійним громадянством не могли претендувати на державну службу.

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Новини України Служба безпеки УкраїниРНБОРосійська ФедераціягражданствоІван Баканов
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