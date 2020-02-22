Данілов розповів, хто підбурював натовп у Нових Санжарах

Під час протестів у Нових Санжарах проти розміщення евакуйованих з Китаю були присутні люди, які спеціально підбурювали натовп. Про це на брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає РБК-Україна.

За словами Данілова, станом на 22 лютого ситуація у Нових Санжарах контрольована. Він додав, що участь у сутичках 20 лютого брали немісцеві, які займалися підбурюванням натовпу.

"Ситуація, яка сьогодні є - ви бачите, вона є контрольованою, ніяких сьогодні проблем немає. Ми чітко усвідомлюємо, що, на превеликий жаль, не всі мешканці Нових Санжар, не всі місцеві у цьому брали участь. Були люди, які до Санжар не мають відношення. Але це вже питання до наших правоохоронних органів - вони будуть з’ясовувати, що тут відбувалось", - заявив він.

Секретар РНБО додав, що люди, які підбурювали натовп у Нових Санжарах, були "професійними провокаторами". Наразі правоохоронці органи встановлюють всіх причетних до сутичок.

"Ці люди є професійними, і коли стається така ситуація, вони підбурюють, а потім, скажімо так, трошечки зникають. Ще раз скажу - і СБУ, і МВС розуміють, про кого йде мова. Я думаю, вони відпрацюють цю ситуацію... Є професійні провокатори, які займаються цим питанням", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 22 лютого секретар РНБО Олексій Данілов вирушив до Нових Санжар. За дорученням глави держави Данілов має оцінити ситуацію в Нових Санжарах.