RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилов об упавшей в Молдове ракете: точно имеет отношение к России

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Упавшая на территории Молдовы ракета в ходе массового удара по Украине 5 декабря 2022 года точно имеет отношение к Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова на телемарафоне.

"Что касается ситуации по Молдове и другим странам… Я не буду говорить о том, что происходило на территории Польши. Но то, что касается территории Молдовы, это точно ракета, имеющая отношение к Российской Федерации", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о падении ракеты на севере Молдовы. Обломки нашли в саду в районе города Бричаны, силовики оцепили местность.

В Министерстве иностранных дел Украины уже заявили, что подобные случаи подтверждают факт того, что террор России является угрозой безопасности не только нашей страны.

Отметим, в ноябре обломки ракеты упали на территории Польши. На сегодня не исключается версия того, что это была ракета украинской системы С-300, которая была выпущена на перехват.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваАлексей Даниловракетный удар