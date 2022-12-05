Данилов об упавшей в Молдове ракете: точно имеет отношение к России

Упавшая на территории Молдовы ракета в ходе массового удара по Украине 5 декабря 2022 года точно имеет отношение к Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова на телемарафоне.

"Что касается ситуации по Молдове и другим странам… Я не буду говорить о том, что происходило на территории Польши. Но то, что касается территории Молдовы, это точно ракета, имеющая отношение к Российской Федерации", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о падении ракеты на севере Молдовы. Обломки нашли в саду в районе города Бричаны, силовики оцепили местность.

В Министерстве иностранных дел Украины уже заявили, что подобные случаи подтверждают факт того, что террор России является угрозой безопасности не только нашей страны.

Отметим, в ноябре обломки ракеты упали на территории Польши. На сегодня не исключается версия того, что это была ракета украинской системы С-300, которая была выпущена на перехват.

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