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Данилов о проведении выборов в Украине: для этого нам нужно одержать победу

Фото: Алексей Данилов (president gov ua)
Автор: Наталья Кава

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине нельзя будет провести выборы, пока действует военное положение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил "24 каналу".

"Выборы мы проведем уже тогда, когда одержим победу в этой войне", - сказал секретарь СНБО.

Он напомнил, что во время действия военного положения в стране невозможно провести выборы. Поэтому следует дождаться победы Украины.

Выборы в Украине

В 2023 году в Украине должны были состояться парламентские выборы. Они были запланированы на 29 октября, но полномасштабное вторжение РФ и введенное военное положение в Украине в этой связи делают их невозможными. Кроме того, в 2024 году должны пройти и президентские выборы. Они запланированы на весну.

Ранее в интервью РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, что победа в войне ожидается в 2023 году. Однако трудно спрогнозировать, когда состоятся выборы в Верховную раду, учитывая ситуацию на фронте.

Скандалы с нардепами

Напомним, в Украине не раз возникали скандальные истории с народными депутатами.

К примеру, еще в январе этого года нардеп Николай Тищенко отправился в Таиланд, чтобы якобы встретиться с представителями украинской общины. Это вызвало скандал.

Также недавно правоохранители сообщили о подозрении нардепа Андрея Одарченко, пытавшегося подкупить главу Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

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СНБОАлексей ДаниловВыборы в Украине