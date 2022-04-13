Данілов закликав Верховну Раду спростити покарання за колабораціонізм

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на телемарафон UAразом .

У Радбезі прагнуть бачити особливий режим покарання за колабораціонізм у час війни. Секретар РНБО сподівається на законодавчі зміни незабаром.

"Але наш законодавець доволі демократичний, нам треба проводити демократичну процедуру, що ця людина є колаборантом. Я хотів би звернутися до народних депутатів, вони збираються – може, вони змінять свою думку і за спрощеною процедурою будуть робити", – заявив Данілов.

Він також порадив здатися всім спільникам затриманого лідера ОПЗЖ Медведчука. Натомість із кожним членом партії секретар РНБО анонсував "окрему розмову" правоохоронців.