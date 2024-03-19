Данилов пригрозил РФ "санитарной зоной" после заявлений Путина: может проходить через Москву

"Конечно, "санитарная зона" будет сделана, но точно не Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.), а украинским войском. Причем не только украинским войском, а, я более чем уверен, что в этом будут принимать участие и другие страны. И эта "санитарная граница" будет проходить на территории границ таких городов как Москва, может чуть дальше", - заявил Данилов.

По его словам, "санитарная зона" необходима для того, чтобы российские террористы не нападали на нашу страну.

Подобную "санитарную зону" Украина хочет организовать после победы в войне с Россией, добавил секретарь СНБО. Это будет одно из условий.

Что сказал Путин

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, не планирует ли он захватить Харьковскую область "с целью не допустить обстрелы Белгородской", заявил, что он хочет создать "санитарную зону" на территории Украины.

Как отметил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, такие угрозы главы Кремля свидетельствуют о том, что война будет только обостряться.

При этом эксперты в комментарии РБК-Украина рассказали, что у России не получится создать подобную "санитарную зону" в Украине.