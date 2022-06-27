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Данілов пригрозив РФ: українські ракети знайдуть свої високоточні цілі

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Українські ракети знайдуть свої високоточні цілі у відповідь на удари російських військ по Києву, Черкасам та іншим регіонам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова.

За його словами, масовані ракетні удари по Україні застосовуються росіянами як тактика залякування, "запозичена у нацистів часів Другої світової війни". Він навів як приклад, як в 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона, щоб зломити опір і підірвати бойовий дух британців, але їх це лише згуртувало і розлютило.

"Рашистські бомбардування Києва та інших українських міст і регіонів мають ті ж наслідки, що і нальоти Люфтваффе - українці не злякалися, а розлютилися і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі", - додав Данілов.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян, які причетні до ракетних ударів. Він пообіцяв, що правосуддя знайде всіх винних, і вони понесуть відповідальність.

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Олексій ДаніловРНБО