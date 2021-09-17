Данілов пригрозив іноземцям санкціями за участь у російських виборах в Криму та ОРДЛО

Україна запроваджуватиме санкції проти іноземців, якщо ті братимуть участь в виборчому процесі до Держдуми в ОРДЛО та Криму.

"Крім того, ми маємо бажання попередити всіх іноземних громадян, які мають бажання приймати участь в цьому фарсі на території Донецької та Луганської областей, на території Криму, якщо вони там з’являться в якості офіційних спостерігачів, або якихось інших осіб під час виборів", - відзначив Данілов.

Україна, як зауважив секретар РНБО, ігноруватиме імунітет іноземних осіб.

"Незалежно від того, чи будуть вони сенаторами, чи будуть вони якимись іншими посадовими, чи іншими особами та мати той, чи інший імунітет - вони обов’язково, ми попереджаємо, обов'язково будуть під санкціями нашої країни”, - додав Данілов.

Також посадовець зауважив, що сьогодні в Україні є інформація про громадян низки країн, які планують виступити у ролі спостерігачів на виборах в тимчасово окупованих територіях.

"Ми маємо інформацію про певних громадян Франції, Венесуели, Сербії та інших країн, які хочуть приїхати як спостерігачі на виборах на цю територію. Я ще раз наполягаю, всі вони без виключення будуть під санкціями нашої країни", - заявив секретар РНБО.