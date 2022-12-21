Данилов про поставки ракет из Ирана в РФ: это будет дополнительный вызов

"Мы четко пониманием, по данным нашей разведки и разведки наших партнеров, что происходит с Ираном. Мы более чем уверены, что это иранские дроны. Они их поставляли РФ, к сожалению, это происходит и сегодня. И для нас это является большим вызовом. Более того, нам доподлинно известно, что РФ ведет с Ираном переговоры о поставках другого вооружения на территорию России. С другой стороны, для нас это будет дополнительный вызов, если Иран решится поставить России уже не только дроны, но и ракеты", - подчеркнул Данилов.

По его словам, в отличие от ракет, украинские военные уже научились отражать атаки дронов, однако, к сожалению, есть и случаи, когда они достигают своей цели, и это вызов для Украины.

"Случай - из 13 дронов 13 было сбито. К сожалению, есть и случаи, когда они достигают своей цели. Для нас это тоже вызов", - рассказал он.

Что касается 50% разрушения энергетической системы, работающей не на военных, а на гражданское население, то, по мнению Данилова, к сожалению, РФ как страна-террорист избрала именно такой путь войны.

"К сожалению, они не снимают с повестки дня очень простой вопрос, который они задают - это уничтожение нас как нации. Я больше чем уверен, что они ничем не отличаются от Гитлера, который был в прошлом веке. Это современный такой же режим, такой же Гитлер. Если тот уничтожал евреев, то этот говорит: "Я хочу уничтожить украинцев", - резюмировал Данилов.