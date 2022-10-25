Данилов посоветовал "кадыровцам" уйти из Украины и воевать за свою независимость

"Пока не поздно, уходите из Украины и сражайтесь за Независимость Ичкерии - это лучшая гарантия, чтобы Россия во второй раз не стерла с земли город Джохар (Грозный). Если не уничтожить РФ, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей. Вы же не забыли..." - написал он.

Отметим, что ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров обвинил ВСУ в обстреле регионов России и заявил, что недоволен "слабыми ответами" Кремля.

"Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион - надо стереть с земли города, чтобы был виден дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону", - заявил Кадыров.

Напомним, что 18 октября Верховная рада признала Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной Россией. Нардепы осудили геноцид против чеченского народа и признали суверенитет Ичкерии.

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