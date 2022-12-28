Данилов предупредил украинцев о "самом тяжелом отрезке" в войне

На пути к победе у украинцев остался "самый тяжелый отрезок". Теперь нужно окончательно освободить все территории Украины и главное - наказать РФ за преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной - ликвидация государственности, уничтожение украинцев как нации. Время максимального сосредоточения - мы прошли половину пути к Победе. Но впереди самый тяжелый отрезок - окончательно выбросить агрессора с нашей земли и наказать за преступления", - написал он.
Как сообщалось, ранее Данилов заявил, что ближайшие два-три месяца войны могут оказаться решающими в войне России против Украины.
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