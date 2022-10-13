Данилов предупредил украинцев о сложной зиме: Россия будет бить по критической инфраструктуре

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "Радио НВ".

"Это будет одна из самых сложных зим. У врага стоит в планах уничтожения нашей критической инфраструктуры. Речь идет не только об энергетической отрасли, об электричестве. Речь идет и о газопроводах", - отметил чиновник.

В то же время Данилов не исключает, что Кремль может совершать привычные для себя преступления на территории РФ, чтобы обвинять Украину.

По словам секретаря СНБО, под ударом предположительно окажется российская газотранспортная система.