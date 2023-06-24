Данилов о перевороте в России: у Пригожина есть сообщники, находящиеся в Кремле

"У Пригожина обязательно есть сообщники, которые находятся в Кремле. Он не самостоятельно принимает решения, он не самостоятельно движется в процессах. Другое дело - они сейчас посмотрят, как будут разворачиваться события, и тогда они будут максимально задействованы", - заявил он.

Данилов отметил, что российские военные не оказывают сопротивление вагнеровцам.

"Я должен сказать, что военные (российской армии - ред.) не оказывают сопротивление боевикам "Вагнера", более того, местные жители предоставляют им воду и еду, бесплатно их заправляют. То есть процессы в России набирают обороты", - заявил он.

Данилов добавил, что Пригожин самостоятельно не может принимать таких решений.

"Сейчас не хотелось бы в эфире рассказывать кто это - Суровикин, или кто-то другой. Поверьте, Пригожин самостоятельно не может принимать таких решений, он не самостоятельная фигура. То, что за ним стоят мощные люди с высокими званиями и высокими должностями - это уже ни для кого не секрет", - добавил он.

Переворот в РФ

Между владельцем ЧВК "Вагнера" и министром обороны РФ Сергеем Шойгу несколько месяцев продолжается конфликт. Пригожин обвиняет Минобороны РФ в поражениях в Украине.

Весной он заявил, что будет выводить своих боевиков из Бахмута из-за якобы нехватки боеприпасов. В июне "вагнеровцы" действительно вышли из Бахмута, на позициях их заменила регулярная армия.

Вчера конфликт между Пригожиным и руководством РФ обострился. Главарь заявил, что войска РФ якобы ударили по тылу его наемников в Ростове. Он заявил, что собирается "уходить на Москву", но начал с Ростова.

После полуночи Пригожин анонсировал, что его войска уже пересекли государственные границы и сейчас двигаются по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове.

РБК-Украина объяснило, как Пригожин "поднялся" на войне в Украине и бросил вызов Путину – читайте об этом в нашем материале.

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