Данілов відповів на погрози Медведєва: повернення Криму буде одразу, без спроб

"Хочу заспокоїти пана Медведєва: "Крим ваш" може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу", - зазначив Данілов.

Що сказав Медведєв

Нагадаємо, що напередодні заступник голови Радбезу РФ та екс-президент РФ Дмитро Медведєв пригрозив, якщо Україна вступить до НАТО і намагатиметься повернути окупований Крим, то нібито "в світі може розпочатися Третя світова війна".

Зазначимо, в Україні неодноразово припускали, що повернення тимчасово окупованого півострову можливе і військовим шляхом.

Додамо, як заявляв глава Міноборони Олексій Резніков, зброя від союзників допоможе Україні повернути окуповані Росією територією, включаючи Крим.

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