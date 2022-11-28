Данилов назвал наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

Также Данилов пояснил, что желательно было получить ракеты, дальность которых была больше 800 километров.

"Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины - ракеты дальностью 800 километров", - заявил секретарь СНБО.

Данилов объяснил, как значительно сэкономить на генераторах, которые в последнее время партнеры передают Украине.

Напомним, что ранее Данилов прокомментировал удары РФ по энергетическим объектам. По его словам, россияне ведут "героическую" борьбу с ГЭС и ТЭЦ.

Также мы писали, как Россия выбирает цели для атак, и какие энергообъекты могут стать следующими. В РФ знают, как работает энергетическая система Украины, поэтому прицельно бьет по инфраструктуре.

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