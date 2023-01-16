RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилов назвал страну, в которую Россия намерена еще вторгнуться

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Казахстан может стать следующей страной, куда Россия намерена пойти еще с полномасштабным вторжением.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"На сегодняшний день Казахстан - это следующая страна, в которую будет иметь большое желание российская современная террористическая группировка для захвата. Но я не могу сказать, что сейчас они слишком активны", - заявил он.

Напомним, ранее Данилов предупреждал, что на пути к победе у украинцев остался "самый тяжелый отрезок". Теперь нужно окончательно освободить все территории Украины и главное - наказать РФ за преступления.

Как сообщалось, Россия в ближайшие месяцы может начать новое наступление. Украинское военное руководство говорит о феврале 2023 года. РБК-Украина рассказало, что известно о возможном наступлении и что об этом думают эксперты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КазахстанАлексей ДаниловВойна России против Украины