Данилов назвал страну, в которую Россия намерена еще вторгнуться

"На сегодняшний день Казахстан - это следующая страна, в которую будет иметь большое желание российская современная террористическая группировка для захвата. Но я не могу сказать, что сейчас они слишком активны", - заявил он.

Напомним, ранее Данилов предупреждал, что на пути к победе у украинцев остался "самый тяжелый отрезок". Теперь нужно окончательно освободить все территории Украины и главное - наказать РФ за преступления.

Как сообщалось, Россия в ближайшие месяцы может начать новое наступление. Украинское военное руководство говорит о феврале 2023 года. РБК-Украина рассказало, что известно о возможном наступлении и что об этом думают эксперты.

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