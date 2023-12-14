Данилов о возможном отложении переговоров о вступлении в ЕС: не будет концом света

Украина разочаруется, если начало переговоров о вступлении в ЕС будет отложено. Но это не будет концом света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью La Repubblica.

Интервью опубликовано за день начала саммита лидеров стран Европейского союза в Брюсселе. Журналисты спросили, какой будет реакция Украины, если Венгрия заблокирует начало переговоров о членстве.

"Мы были бы разочарованы. Но это не будет концом мира. Мне интересно другое. Что такое Европейский союз? Если это сообщество ценностей, мы, безусловно, отвечаем всем критериям свободы. Мы являемся демократической страной. Сообщество, поддерживающее свободу слова и прав человека", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что победа в войне - это не только о защите украинцев. По мнению Данилова, поражение Украины может привести к тому, что последующими жертвами российской агрессии будут страны Балтии и Польша.

Саммит лидеров ЕС

Сегодня в Брюсселе стартовал саммит лидеров стран ЕС. На нем будут обсуждаться несколько вопросов, касающихся Украины. В частности, начало переговоров о вступлении в ЕС и финансировании помощи.

Венгрия будет блокировать поддержку Украины, особенно по вступлению в ЕС. С венгерским премьером Виктором Орбаном проводили переговоры, из-за чего начало саммита отложили.

Президент Украины Владимир Зеленский не прибыл на саммит лично, но обратился к лидерам европейских лидеров в видеоформате. Он призвал Европу не предавать народ и подчеркнул, что нерешительность российский диктатор Владимир Путин обязательно использует в свою пользу.